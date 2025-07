Das Wetter in Santa Ponsa – Perfekte Bedingungen für den 30. Juli 2025

Ein wunderbare, klare Sommertaggrüße die Einwohner und Besucher von Santa Ponsa. Ein klares Himmelsgewölbe, heißt zu erfreuen, fein abgestimmte Temperaturen für den Abend und eine annehmbare Luftfeuchtigkeit machen diesen Tag zu einem Highlight in der Sommerferienzeit.

Die gemessenen Temperaturen

Wer morgens gerne Frühstück bei angenehmen 22,23°C im Freien genießt, wird mit einem Temperaturanstieg auf 26,83°C am Mittag belohnt. Für den Nachmittag dümpeln die Temperaturen alle bei rund 26,34°C herum, während Sie in die Nacht hinein auf ein angenehm kühles 24,38°C abfallen . Die minimal erwartete Temperatur beträgt 20,96°C und die maximale wird bei 26,86°C liegen.

Gefühlte Temperaturen

Aber lassen wir uns nicht ausschließlich von Messwerten leiten. Das tatsächliche thermische Empfinden ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden. Morgens fühlen wir uns behaglich bei 22,6°C. Im Laufe des Tages steigt das Empfinden auf 27,49°C und mildert sich nachmittags auf 26,34°C. In der Nacht können wir uns auf ein Gefühl von 24,47°C einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf die Leistung unserer Atmosphäre zeigt einen Luftdruck von 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei rund 54% liegen, was für frische Luft sorgt. Ein moderater Wind mit 4,05 m/s aus 279º Richtung und Böen von 3,37 m/s wird uns in Gesellschaft halten. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 29%, daher sollte man diesen Tag mit voller Ausgelassenheit in dieser mallorquinischen Perle genießen können. In der Summe erwartet uns in Santa Ponsa ein Tag, der sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Entspannen an der Sonne eignet. Packen wir den Tag bei den Hörnern und machen das Beste daraus!