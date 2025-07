Ungewöhnliches Wetter auf Mallorca: Mitten im Hochsommer frieren die Menschen auf der Insel

Mallorca erlebt in diesem Jahr eine zweite Juli-Hälfte der etwas anderen Art. Nach einem äußerst heißen Juni hatten viele auf der Insel mit weiteren Hitzewellen im Hochsommer gerechnet – doch stattdessen zeigt sich das Wetter bislang von seiner gemäßigten, ja fast schon kühleren Seite!

Wie die regionale Abteilung des spanischen Wetterdienstes Aemet am Dienstagabend bei "X" mitteilte, lagen die Tageshöchsttemperaturen nun schon fast eine Woche in Folge rund 4,4 Grad unter dem Durchschnitt. Kein einziger Messpunkt auf der Insel verzeichnete in diesem Zeitraum Temperaturen über 30 Grad. Auch in den kommenden Tagen wird mit keiner Hitzewelle gerechnet.

Kurios: MM-Leser berichten, dass sie auf Mallorca nachts und morgens sogar frieren. "So einen Juli habe ich auf Mallorca noch nie erlebt, es ist ja regelrecht kalt", so eine Leserin. Und tatsächlich: Solch frische Morgentemperaturen wie derzeit sind auf Mallorca schon lange nich mehr vorgekommen.

Wechselhafte Wetterlage am Mittwoch

Und so geht es weiter mit dem Wetter auf der Insel: Der Mittwoch bringt ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Bis zum Nachmittag ist im Norden der Insel vereinzelt leichter Regen möglich, später könnte auch die Inselhauptstadt Palma davon betroffen sein. Einzelne Schauer sind in den Morgenstunden bereits in der Bucht von Alcúdia verzeichnet worden.

Angenehme Temperaturen und ruhige See

Die Tageswerte bleiben mit 25 bis 28 Grad im angenehmen Bereich. Das Mittelmeer hat mit 27 bis 28 Grad weiterhin fast Badewannentemperatur. An der Küste frischt der Wind stellenweise etwas auf, doch mit starken Wellen ist nicht zu rechnen. Nachts kühlt es auf 15 bis 20 Grad ab.

Wärmer zum Wochenende hin

Am Donnerstag zeigt sich der Sommer dann wieder von seiner sonnigeren Seite. In der Mitte der Insel klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad, entlang der Küsten bleiben sie etwas darunter. Der Freitag verläuft voraussichtlich ohne größere Veränderungen. Auch am Wochenende wird es heiter bis wolkig bei angenehmen Temperaturen.