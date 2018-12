Chinesische Smartphone-Marke eröffnet Laden in Palma

Die chinesische Marke Xiaomi schlägt mit einem Geschäft namens "Mi Store" auf Mallorca auf. Am Samstag pünktlich vor Weihnachten wird der Smartphone-Laden standesgemäß an der feinen Jaume-III-Straße Nummer 5 in Palma feierlich eröffnet. Das Unternehmen, das unter anderem auch Elektro-Scooter anbietet, verspricht den ersten 888 Kunden ein Weihnachtsgeschenk.

Die Handys der 2010 von Lei Jun gegründeten Firma Xiaomi sind erheblich günstiger als gleiche Produkte von Apple oder Samsung. 2013 schaffte es das Unternehmen damit, in seinem Heimatland sämtliche Big Player zu überholen. Xiaomi hatte 2017 in Madrid seine ersten beiden Läden eröffnet und ist inzwischen auch in Mexiko und Kolumbien aktiv.

Das Engagement von großen Firmen aus dem Reich der Mitte auf Mallorca war bislang nicht allzu groß. Das Hotel Valparaiso Palace ist eine Ausnahme und befindet sich seit einigen Jahren in chinesischer Hand.