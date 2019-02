Flugrechtespezialist attackiert Airline Vueling

Die auch von Deutschland nach Mallorca fliegende spanische Fluggesellschaft Vueling kommt der pünktlichen und störungsfreien Beförderung ihrer Passagiere zu selten nach. Dies ist das Ergebnis einer Analyse des Flugrechtespezialisten Skycop, die am Montag veröffentlicht wurde. Im Jahr 2018 wurden demnach 2883 Flüge annulliert, über 1000 Flüge verspäteten sich zudem um mehr als drei Stunden. Knapp 590.000 Passagiere waren davon betroffen.

Für diese Fälle werden nach EU-Recht Entschädigungen von bis zu 600 Euro fällig. „Insgesamt schuldet Vueling seinen Fluggästen mehr als 225 Millionen Euro an Entschädigungen“, so Lukas Rasciauskas, Chef von Skycop.

Damit die Entschädigungsprozesse schneller abgeschlossen werden, soll der Kampf nun auf eine öffentliche Ebene gebracht werden. Skycop startet aktuell eine Kampagne in Barcelona, die die Aufmerksamkeit der Fluggesellschaft auf sich ziehen soll. Angelehnt an Vuelings Slogan „We love Places“ heißt die Kampagne „You don't love customers" ("Ihr mögt Kunden nicht") und wird online und an 95 Standorten in Barcelonas U-Bahnhöfen sowie Bussen vom 26. Februar bis 5. März zu sehen sein.

Bisher wandten sich über 2600 Vueling-Passagiere, die von Verspätungen oder Annullierungen betroffen waren, an Skycop, um Unterstützung bei der Einforderung ihrer Entschädigung zu erhalten. Zurzeit bearbeitet der Flugrechtespezialist allein gegenüber Vueling einen Entschädigungsbetrag von 752.000 Euro.