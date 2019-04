Bootsmesse Mallorca lockt zum Auftakt Tausende Besucher

Am 28. April wird der Diumenge de l'Angel, der Engelssonntag, auf Mallorca gefeiert. Er findet immer am ersten Sonntag nach dem Osterfest statt. An diesem Tag werden die letzten Wallfahrten durchgeführt, auf dem Castell de Bellver in Palma gibt es ein großes Volksfest. Auf die meist Tausende Besucher wartet ab 11 Uhr den ganzen Tag lang ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, mit Livemusik, Folkloretänzen, Zirkus und