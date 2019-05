Kein Spanien-Airport legt mehr bei Flügen zu als Palma

Der Flugverkehr am Mallorca-Airport hat im April um 10,1 Prozent zugelegt. Damit ist die Insel in dieser Hinsicht spanienweit führend, meldete am Freitag die für den Flugverkehr zuständige Betreibergesellschaft Enaire.

In dem Monat wurden in Son Sant Joan 26.454 Flüge gezählt. Auf die Plätze verwiesen wurden Sevilla (+8 Prozent), Barcelona (+7,3 Prozent), Madrid (+4 Prozent und die Kanarischen Inseln (+3,4 Prozent).

Auf Spanien insgesamt umgerechnet nahm der Flugverkehr nach weiteren Angaben von Enaire in den vergangenen 67 Monaten, also mehr als fünf Jahren, ununterbrochen zu.