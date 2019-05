Ryanair verkauft jetzt schon Mallorca-Flüge für Mitte 2020

Die irische Billigfluglinie verkauft jetzt schon Flüge für den Sommer des kommenden Jahres unter anderem nach Palma de Mallorca. Dies teilte Ryanair jüngst mit. Neben Verbindungen mit der Insel werden auch Reisen nach Alicante und Málaga angeboten. Hinzu kommen Ziele in Frankreich, Griechenland, Italien und Portugal.

So begehrt wie Palma sind den Angaben zufolge auch Venedig und die portugiesische Hafenstadt Porto.

Ryanair fliegt von Mallorca zahlreiche Städte in Deutschland an, darunter Düsseldorf, Köln/Bonn, Memmingen und Frankfurt/Main.

Die Fluggesellschaft gab ebenfalls die Zahlen des im März abgelaufenen Geschäftsjahres bekannt: Der Jahresgewinn ist der niedrigste seit vier Jahren. In den zwölf Monaten sank dieser um rund 39 Prozent auf 885 Millionen Euro. Ohne die Verluste für die übernommene ehemalige Air-Berlin-Tochter Laudamotion hätte der Gewinn nach Steuern bei etwas mehr als einer Milliarde Euro gelegen und damit am unteren Rand der Anfang Januar gesenkten Prognose. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 7,7 Milliarden Euro an.

Belastet hatten Ryanair nicht nur die Anlaufverluste nach der Laudamotion-Übernahme, sondern auch der Preiskampf in der Branche, gestiegene Ölpreise und Kosten für Personal.