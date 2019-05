Strom auf Mallorca im zweiten Halbjahr 2018 so teuer wie nie

Verbraucherschützer regen sich zunehmend über den immer höheren Strompreis in Spanien im Allgemeinen und auf Mallorca im Besonderen auf. Im zweiten Halbjahr 2018 sei er noch einmal kräftig gestiegen, meldeten mehrere Medien am Freitag.

24,77 Cents pro Kilowattstunde hätten die Kunden berappen müssen, hieß es. im Jahr 2009 sei der Strom noch 60 Prozent günstiger gewesen.

Damit ist Spanien den Berichten zufolge nunmehr in punkto Elektrizität das fünftteuerste Land in Europa. Mehr für den Strom muss nur in Dänemark, Deutschland, Belgien und Irland gezahlt werden.