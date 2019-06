Deutsches Handelshaus Tedi eröffnet dritte Filiale in Palma

Das deutsche Handelsunternehmen Tedi eröffnet an diesem Freitag, 28. Juni, seine dritte Filiale in Palma – und damit seine Niederlassung Nummer sieben auf Mallorca. Die neue Filiale wird den Betrrieb im Carrer Gregorio Marañón 12 unweit des Möbelhauses Ikea aufnehmen.

Der erste mallorquinische Markt der Dortmunder Handelsfirma eröffnete im August 2017 in Inca. Die jüngste Niederlassung will auf knapp 700 Quadratmetern eine breite Auswahl bieten an Dekorations-, Haushalts- und Schreibwaren sowie Bastel- und Heimwerkerartikel.

Tedi zählt nach eigenen Angaben zu Deutschlands führenden Non-Food-Händlern und befindet sich auf klarem Wachstumskurs. Derzeit betreibt das Unternehmen rund 2100 Filialen. Mit mehr als 19.000 Mitarbeitern ist das Handelshaus derzeit in acht europäischen Ländern vertreten: Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Spanien, Kroatien, Italien und Polen. (as)