Forscher sehen Weinanbau auch auf Mallorca bedroht

Der fortschreitende Klimawandel bedroht den Weinanbau im Mittelmeerraum, also auch auf Mallorca. Zu diesem Ergebnis kommt eine jetzt veröffentlichte Studie von Meteorologen der Balearen-Universität, die in der Fachzeitschrift "Regional Environmental Change" veröffentlicht wurde. Die Anpflanzungen würden wegen immer höherer Temperaturen und zunehmend fehlenden Wassers akut betroffen, heißt es darin.

Die Wissenschaftler analysierten Klimatabellen zwischen 1981 und 2005 und zogen Rückschlüsse auf die Zukunft.

Wenn jetzt nicht etwas gegen den Klimawandel getan werde, würden die Anbaugebiete in den nächsten Jahrzehnten immer weiter nach Norden in Gebiete vordringen, wo heute noch keine Reben wachsen können, so die Wissenschaftler. Die optimale Temperatur für den Weinanbau ist 25 Grad.

Für Mallorca haben die Forscher dennoch Hoffnung. Weinanbaugebiete könnten in der Serra de Tramuntana einfach in die Höhe wachsen, schreiben sie.