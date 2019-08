Betrug bei Mallorca-Produkten aufgedeckt

In den Nächten Mitte August sind Sternschnuppen so zahlreich wie nie. Das sind die sogenannten Nächte der Perseiden. Am besten sind sie kurz vor Monatsmitte zu sehen. Am zahlreichsten gehen die Sternschnuppen dieses Jahr um den 12. August nieder. Erwartet werden um die 100 bis 120 Sternschnuppen pro Stunde. Die höchste Fallrate soll am frühen Morgen