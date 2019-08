Rund 2000 gefälschte Waren auf Mallorca beschlagnahmt

Die Guardia Civil auf Mallorca hat in fünf Läden ein Lager an gefälschten Waren ausgehoben. In Porto Cristo und der Cala Egos im Inselosten ist die Polizei in Zusammenarbeit mit einer Grenzschutzeinheit fündig geworden: Mehr als 2000 Artikel wurden beschlagnahmt. Darunter Damenhandtaschen, T-Shirts sowie Trikots und Kappen renommierter Fußballmannschaften aus der englischen, spanischen und italienischen Liga.

Alle Waren wurden zu einem deutlich niedrigeren Preis als auf dem Markt üblich angeboten. Nun ermitteln die Beamten gegen sechs Personen - neben Verstößen am gewerblichen Eigentum anderer auch wegen Verstößen gegen das Steuergesetz, Handelsgesetz und den Verbraucherschutz. Den Verlust, der für die Hersteller entstanden wäre, beziffern die hinzugezogenen Experten auf rund 140.000 Euro.