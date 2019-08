Gewerkschaft: Ryanair will vier Basen in Spanien schließen

Nach Angaben der spanischen Gewerkschaft USO hat die irische Fluggesellschaft Ryanair, die unter anderem Mallorca mit Deutschland verbindet, die Schließung von vier ihrer Basen in Spanien zum Januar 2020 bekanntgegeben. Es handle sich um die kanarischen Niederlassungen Las Palmas, Teneriffa Süd und Lanzarote sowie um Girona in Katalonien. Betroffen seien bis zu 512 Beschäftigte, insbesondere Flugbegleiter und Piloten, berichtete USO am Freitag in einer Mitteilung.

Ryanair habe die Ankündigung an die betroffenen Mitarbeiter per E-Mail versandt, hieß es weiter. Die Nachricht von der drohenden Massenentlassung traf ein, als Beschäftigte und Gewerkschaften eine in Spanien geplante Arbeitsniederledung berieten. Die anstehenden zehn Streiktage sind für den 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. September vorgesehen. Die spanische Tourismusindustrie befürchtet bereits einen chaotischen Sommerabschluss. (as)