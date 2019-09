Eurowings spricht von 76 Prozent pünktlichen Flügen

Eurowings hat in den vergangenen sechs Wochen bei rund 9000 Flügen 76 Prozent der Passagiere pünktlich an ihr Ziel gebracht. das teilte die Low-Cost-Airline der Lufthansa am montag mit. Das wichtigste Ziel Top-Ziel war Mallorca, das Eurowings von 21 europäischen Flughäfen direkt anfliegt.



Eurowings hatte nach eigenen Angaben insbesondere an den Flughäfen Düsseldorf und Köln das Personal verstärkt und für genügend Ressourcen bei der Abfertigung gesorgt. Zudem stellte die Fluggesellschaft zusätzliche Flugzeuge und Crews als Reserve bereit.

An ihren Heimatflughäfen Köln und Düsseldorf ist Eurowings bei der Pünktlichkeit, wie es weiter heißt, über dem Durchschnitt und pünktlicher unterwegs als ihre Wettbewerber. Im Vergleich zum Vorjahr hat Eurowings Verspätungen überproportional reduzieren können – in Düsseldorf beispielsweise um mehr als die Hälfte.

Die Nachwirkungen der Air-Berlin-Pleite im August 2017 hatten auch noch im Sommer 2018 zu erheblichen Problemen im Verkehr nach Mallorca geführt, es hatte damals zahlreiche Flugausfälle und verspätungen gegeben.