Ryanair-Piloten beschließen definitiv Streiks im September

Die in Spanien stationierten Piloten der auch Mallorca anfliegenden irischen Low-Cost-Airline Ryanair werden definitiv an fünf Tagen im September streiken. Das teilte am Dienstag die zuständige Gewerkschaft Sepla mit. Am 19., 20., 22. 27. und 29. September werde die Arbeit niedergelegt.

Am Montag sei ein letzter Schlichtungsversuch zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft gescheitert, hieß es. Es sei abgelehnt worden, an der geplanten Schließung von Basen in Girona, auf Gran Canaraia, Teneriffa und Lanzarote etwas zu ändern. 500 Beschädigten droht dort infolgedessen die Kündigung.



Auch das in Spanien stationierte Kabinenpersonal von Ryanair wird weiter streiken. Nach dem 1. und 2. September sind Ausstände am Freitag (6.9.), Sonntag (8.9.), am 13, 15, 20., 22., 27 und 29. vorgesehen. An den letzten vier Tagen dürfte es wegen der parallelen Pilotenstreiks besonders chaotisch auch im Mallorca-Verkehr zugehen.