Mallorquiner stehen auf Hyundai und Galicia-Bier

Die Mallorca-Bewohner kaufen fast alle Lebensmittel bei Mercadona, trinken vorwiegend Estrella-Galicia-Bier und tragen vor allem Levis-Jeans. Das ist eines der Ergebnisse einer groß angelegten Studie des Marktforschungsinstituts Datacentric, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Daraus geht außerdem hervor, dass sich die Werbung des Lokalmatadors Rafael Nadal für die Automarke Hyundai gelohnt hat, denn die Insulaner ziehen dieses Fabrikat allen anderen vor.

Was die Milch anbelangt, so trinken die Mallorquiner hauptsächlich "La Asturiana" und verwenden Shampoo der Marke Pantene. Bei Handyverträgen mögen sie vor allem Vodafone, und bei den Fernsehsendern den Berlusconi-Sender Telecinco. Was die Banken angeht, so deponiert der Mallorquiner seine Euros vor allem bei der Caixa-Bank.