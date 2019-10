Mallorca-Flughafen soll für 559 Millionen Euro saniert werden

Bis zum Jahr 2023 sollen 559 Millionen Euro in die Modernisierung von Mallorcas Flughafen Son Sant Joan fließen. Wie Flughafenbetreiber Aena am Wochenende bekanntgab, handelt es sich dabei um eine Reihe von Maßnahmen zur Anpassung der bestehenden Infrastrukturen an die neuen europäischen Vorschriften und zum Umweltschutz. Die derzeitige Fläche des Flughafens wird nicht erweitert, wie noch vor einigen Monaten spekuliert wurde.

Modernisiert werden sollen die Terminalgebäude für Check-in und Ankünfte (Modul A im Bild), alleine dorthin fließen 224 Millionen. In die Umgestaltung der Abflugbereiche (Modul D) fließen 19,3 Millionen, in den Umbau der Zugänge auf den Straßen zum Flughafen und zu den Parkplätzen 16,8 Millionen. Weitere Investitionen fließen in die Anpassung des Gepäckabfertigungssystems, was 161 Millionen Euro kosten soll, und die Renovierung von Elektro-, Feuerwehr- und Klimaanlagen für 137 Millionen Euro.

In einigen Terminals soll die Zahl der Fingerdocks, der Anlegeplätze für Flugzeuge, steigen und der Fußweg zu den Terminals verkürzt werden. Dafür sei eine neue Fußgängerbrücke geplant.

Neben einem Umbau im Terminal C im Jahr 2010 haben seit der Eröffnung des Flughafens 1997 keine größeren Umbauten stattgefunden. AENA erklärte, dass diese aufgrund des gestiegenen Fluggastaufkommens notwendig seien, um ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren zu schaffen.