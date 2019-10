Spanischer Konzern greift sich Neckermann Belgien

Der spanische Konzern Grupo Wamos hat den Belgien-Ableger von Neckermann-Reisen gekauft. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, die Tochter des pleitegegangenen Thomas-Cook-Konzerns in die Unterfirma Nautalia Viajes eingliedern zu wollen.

Neckermann-Belgien werde seinen Namen behalten. Die Firma verfügt über 62 Reisebüros in dem Land.

Die gesamte Neckermann-Tochter war nach der Pleite von Thomas Cook in den Strudel geraten und musste Insolvenz anmelden. Neckermann gilt in Deutschand als Traditionsmarke, die seit vielen Jahrzehnten vor allem mit Mallorca verbunden ist. (it)