Mehr Fluggäste im September auf Mallorca-Airport

Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca haben sich im September etwas mehr Passagiere als im Vergleichsmonat des Vorjahres bewegt. Wie die Betreibergesellschaft Aena mitteilte, wurden 3,8 Millionen Fluggäste gezählt, 0,2 Prozent mehr.

Besonders nach oben ging die Zahl der Passagiere aus Rest-Spanien. Diese nahm um 9,4 Prozent auf 702.000 Menschen zu. Dafür ging die Zahl der Passagiere auf Flügen von oder zu Destinationen im Ausland um 1,7 Prozent auf 3,1 Millionen zurück.

Die meisten der Mallorca-Reisenden sind wie bereits in anderen Jahren auf Verbindungen mit Flughäfen in Deutschland unterwegs: 1,3 Millonen Passagiere waren es im September (1,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat).

Zwischen Januar und September 2019 benutzten 24,8 Millionen Fluggäste den Airport Palma. Das entspricht einem Zuwachs von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Herkunftsländer, die während dieser neun Monate am stärksten anwuchsen, sind Österreich (18 Prozent) und Belgien (14 Prozent). in dem Zeitraum zog es zudem elf Prozent mehr Italiener auf die Insel. (it)