Stromkabel zwischen Mallorca und Menorca verlegt

Mallorca ist mit Menorca wieder mit einem Stromkabel am Meeresboden verbunden worden. Der spanische Netzbetreiber schloss die Arbeiten am Donnerstag (21.11.) nach eigenen Angaben ab.

Das Schiff "Skagerrak" hatte das 41 Kilometer lange Kabel auf der Strecke zwischen Cala en Bosc (Menorca) und Cala Mesquida an der Nordostküste von Mallorca verlegt. Jetzt fehlen noch die Anschlüsse an Land, weshalb das Kabel wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Betrieb gehen kann. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf insgesamt rund 84 Millionen Euro.

Das Kabel ist in einer maximalen Tiefe von 80 Metern verlegt.(it)