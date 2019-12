Ryanair-Flug 24 Stunden verspätet

Ein um 24 Stunden verspäteter Flug der auch Mallorca anfliegenden Billig-Airline Ryanair von Warschau nach Spanien sorgt für großen Wirbel. Es handelte sich um eine Verbindung zwischen Warschau und Madrid, die am Sonntag starten sollte. Doch erst am Montag landete das Flugzeug in der spanischen Hauptstadt.

Während Ryanair technische Probleme als Grund für ungewöhnlich lange Verspätung angab, beschwerten sich Passagiere in den sozialen Netzwerken über die ihrer Ansicht nach demütigende Behandlung durch die Verantwortlichen der Airline. Die 200 Fluggäste konnten am Ende in einem Hotel der polnischen Hauptstadt nächtigen.

Besser geht es der Fluggesellschaft an der Business-Front: Nach ihren Angaben wurden bis November in diesem Jahr 151,6 Millionen Passagiere befördert, 9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allein im November flogen 4 Prozent mehr als im November 2018. (it)