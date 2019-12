Condor: Heiße Phase nach vorläufiger Rettung läuft

Die deutsche Thomas-Cook-Tochter Condor fliegt zwar dank eines Überbrückungskredits der deutschen Bundesregierung mit seinen knapp 60 Jets weiter auch nach Mallorca, doch bis Ende März mus eine Entscheidung über die Zukunft gefallen sein.

Entweder wird die Traditionslinie als Ganzes verkauft, was Medienberichten zufolge eher als unwahrscheinlich gilt. Eine zweite Möglichkeit ist ein Verkauf und eine anschließende Aufteilung. Experten sprechen von einer wahrscheinlichen Möglichkeit. Condor könnte aber auch von mehreren Investoren gekauft werden, was wohl nicht passieren wird. Eine weitere Option ist, Condor vor dem Verkauf zu filetieren und einzeln zu veräußern. Damit wird am ehesten gerechnet.

Nicht auszuschließen ist auch, dass Condor bis März keinen Käufer findet. Dann sind 4900 Arbeitsplätze in Gefahr. Doch danach könnte ein Deal bei einem sinkenden Preis durchaus noch möglich sein. Medienexperten empfehlen allerdings, Condor-Tickets für Reisen nach April 2020 noch nicht zu kaufen.

Nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook im September war Condor von der deutschen Regierung bis auf Weiteres gerettet worden. (it)