Hotel Sant Jordi an der Playa de Palma wird runderneuert

Das Entkernen und Umbauen von Hotels an der Playa de Palma auf Mallorca nimmt Fahrt auf. Nach dem Riu Concordia wird jetzt auch am bei Deutschen sehr beliebten Sant-Jordi-Hotel in der Nähe des Kreisverkehrs am Palma Aquarium Hand angelegt.

Nach lokalen Medienberichten wird auch der Pool generalüberholt. Ziel ist, es sternetechnisch aufzupeppen.

Wann das Hotel wiedereröffnet, ist derzeit noch unklar. Seit 1964 gibt es das kleine Drei-Sterne-Hotel. Zuletzt wurde es 2014 renoviert. Auch das beliebte Riu Concordia wird derzeit umgebaut. (it)