Eurowings mutiert zu einer pünktlichen Airline

Der deutsche Mallorca-Flieger Eurowings hat sich nach erheblichen Schwierigkeiten in den Jahren 2017 und 2018 zu einer pünktlichen Airline entwickelt. Die Fluglinie hat ihre Gäste im November 2019 – trotz teilweise schwieriger Wetterverhältnisse – zu 93 Prozent pünktlich an ihre Ziele gebracht, wie am Dienstag in einer Pressemitteilung geäußert wurde.

Der Umschwung kommt nicht zufällig. Eurowings hatte nach eigenen Angaben vor knapp einem Jahr mit einem speziellen Optimierungsprogramm alle Prozesse an Bord und Boden unter die Lupe genommen. Ziel war es, den 2017 und 2018 stark gewachsenen Eurowings-Flugbetrieb nach und nach wieder weg von der Unpünktlichkeit zu bringen: Verlängerte Bodenzeiten und schnellere Boardingprozesse haben den Angaben zufolge dafür gesorgt, dass Eurowings nunmehr als zuverlässig gilt.

"Wir haben geliefert und den operativen Turnaround erfolgreich umgesetzt. Die Pünktlichkeitswerte sind 2019 im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent gestiegen, die Kundenzufriedenheit sogar um 35 Prozent. Damit gehört Eurowings inzwischen zu den pünktlichsten und zuverlässigsten Airlines in Europa“, sagte Thorsten Dirks, Chief Executive Officer bei Eurowings.

Nach der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin war Eurowings in deren Fußstapfen getreten und bietet inzwischen eine große Zahl von Flügen von Mallorca nach Deutschland an. (it)