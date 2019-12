Palmas Stadthotels mit mauer Buchungslage im Winter

Palmas Stadthotels erleben in diesem Winter einen deutlichen Buchungsrückgang. Das meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch. Aus diesem Grund würden mehr als 30 Prozent der City-Herbergen in diesem Winter erstmals für mehr als einen Monat schließen.

"Das ist eine Entwicklung, die wir uns so vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnten. Nie mussten die Stadthotels zwei Monate dicht machen", zitiert "Ultima Hora" Javier Vich, den Präsidenten des Hotelierverbandes von Palma und Cala Major.

Als Grund für die maue Buchungslage werden die sinkende Nachfrage auf Quellmärkten – beispielsweise in Deutschland – sowie die deutlich gestiegene Zahl an Boutique-Hotels in Palma angeführt. In den vergangenen sechs Jahren sind in der Balearen-Hauptstadt rund 30 solcher Edelherbergen entstanden. (cze)