Ryanair informiert Gäste nicht vorab über 737-Max-Einsatz

Die auch Mallorca ansteuernde Billigfluglinie Ryanair wird Passagiere bei der Buchung nicht informieren, ob für ihren Flug eine 737-800 oder eine 737-Max vorgesehen ist. "Wir planen unsere Flugzeugzuteilung jede Nacht neu", sagte Unternehmenschef Michael O'Leary dem Magazin "Flight Global". Daher wisse die Airline bisweilen selbst erst in letzter Minute, welches Flugzeug eine Strecke fliegt.

O'Leary geht davon aus, dass die überarbeitete 737-Max schnell wieder das Passagiervertrauen zurückgewinnen wird. Ryanair rechnet inzwischen nur noch mit zehn 737-Max in der Hauptsaison 2020



Nach zwei Totalverlusten und 346 Toten wird bei den meisten Passagieren anfangs wohl ein mulmiges Gefühl mitfliegen, wenn eine 737-Max am Gate wartet. Die US-Gesellschaften Southwest Airlines und United Airlines versprechen dagegen Transparenz. Die Betreiber wollen Passagiere vorab über die genauen Einsatzpläne der 737-Max informieren. (it)