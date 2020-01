Einbruch bei Buchungen von Deutschen prognostiziert

Die Hoteliers auf Mallorca schlagen wegen zurückgehender Mallorca-Buchungen von Deutschen und Skandinaviern für den Sommer Alarm. Das liege zum einen an einer gewissen Verlangsamung der Wirtschaftsentwicklung in jenen Gegenden und zum anderen an zu wenigen Flügen, sagte die Chefin des zuständigen Verbandes "Fehm", María Frontera, am Donnerstag auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid. Bei den Deutschen rechne man mit einem Rückgang von 15 Prozent.

Kurioserweise bleibe der Markt mit britischen Urlaubern trotz des für Ende Januar vorgesehenen Ausstiegs jenes Landes aus der EU stabil, so die Hotelier-Vertreterin weiter.

Was den spanischen Tourismus auf Mallorca anbelange, so werde dieser im laufenden Jahr wachsen. Doch der Rückgang bei Deutschen und Skandinavier könne damit nicht ausgeglichen werden. (it)