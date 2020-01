Kongresspalast rechnet mit Top-Auslastung 2020

Beim 2017 eingeweihten Kongresspalast in Palma de Mallorca laufen die Geschäfte weiterhin wie geschmiert. Man glaube sogar, dass in diesem Jahr die guten Zahlen von 2018 übertroffen werden, teilte die Verwaltung mit.

Vor allem Kongressveranstaltungen aus dem Gesundheitsbereich werden in dem riesigen Gebäude stattfinden, so etwa eine für Familienmedizin, eine andere für Leber- und eine weitere für Ernährungsmedizin für Kinder im Mai. Im Oktober findet in dem Palast auch ein Kongress für Herzchirurgie statt.

Mit der Eröffnung des lange leer stehenden Palastes hat sich der Kongresstourismus auf Mallorca verfielfacht. Das Gebäude wie auch das angeschlossene Hotel werden von Meliá betrieben. (it)