Tourismusmesse ITB 2020 in Berlin vor dem Aus?

Auch auf Mallorca wird bereits über eine mögliche Absage der Tourismusmesse ITB in Berlin spekuliert. "Das Coronavirus bedroht die ITB" schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag unter Bezugnahme auf die Aussagen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU), der am Donnerstag eine mögliche Absage in Erwägung gezogen hatte.

Für die Balearen ist die ITB einer der wichtigsten Messetermine des Jahres. Mallorca ist dort sowohl mit einem eigenen Stand des Inselrats als auch am Balearen-Stand, der von der Regionalregierung betreut wird, vertreten. Zahlreiche namhafte Hotelgruppen, die auf der Insel Unterkünfte betreiben, sind ebenfalls Jahr für Jahr vor Ort.

Wegen der Angst vor dem Virus hat es in den vergangenen Tagen aber bereits Absagen zahlreicher Aussteller gegeben. Am Freitagnachmittag will der deutsche Krisenstab erneut tagen, anschließend könnte es eine Entscheidung bezüglich der Tourismusbörse, die vom 4. bis zum 8. März stattfinden soll, geben.