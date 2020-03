Lauda richtet Flug Mallorca–Klagenfurt ein

Ende März wird eine direkte Flugverbindung zwischen Mallorca und Klagenfurt eingerichtet. Der Billigflieger Lauda bedient die Strecke zweimal pro Woche, wie die Airline am Montag mitteilte.

Nach einer Flugzeit von rund zwei Stunden erfolgt die plangemäße Landung in Palma de Mallorca um 18:05 Uhr. In die Gegenrichtung hebt der Jet um 13:20 Uhr ab und erreicht den Wörthersee um 15:25 Uhr.



Der zweite wöchentliche Flug ist für Freitag anberaumt. Am Abend geht es um 20:40 Uhr in Österreich los, Urlauber kommen dann um 22:45 am Flughafen Son Sant Joan an. In die Gegenrichtung wird um 18 Uhr geflogen, die Ankunft in Österreich ist dann für 20:05 Uhr geplant. (it)