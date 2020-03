Corona zwingt britischen Mallorca-Flieger in die Knie

Die Coronavirus-Krise trifft die europäische Luftfahrtbranche mit Wucht: Die größte unabhängige Regionalfluggesellschaft, die auch nach Mallorca fliegende britische Airline Flybe mit rund 2000 Beschäftigten, hat über Nacht ihren Betrieb eingestellt. Der Rückgang bei den Buchungszahlen durch die aktuelle Krise raubte der bereits zuvor schon wirtschaftlich stark angeschlagenen Airline die Überlebenschance.

Schon am Mittwochabend hatten Passagiere berichtet, ihre Piloten hätten mitgeteilt, das Unternehmen gehe in die Insolvenz. „Gerade vom Käpt’n durchgesagt, dass Flybe in Konkurs geht“, twitterte Frank McCready. Und ergänzte kurz darauf, dass es an Bord sehr emotional zugegangen sei und viele Fluggäste der betroffenen Crew ihre Betroffenheit ausgesprochen hätten. „Umarmungen und Händeschütteln von allen.“

Das Ende der vor 40 Jahren gegründeten Airline gilt in der Branche als Auftakt für weitere Pleiten wirtschaftlich wackelnder Airlines.