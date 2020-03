Reisekonzern Tui führt wegen Corona Kurzarbeit ein

Die Coronakrise bringt den auch auf Mallorca tätigen weltgrößten Tourismuskonzern gehörig in die Bredouille. Da wegen der Pandemie Reisen kaum mehr zu verkaufen sind, schickt das Management nun die Mitarbeiter in Kurzarbeit, wie mitgeteilt wurde.

Bei Tui Deutschland sollen die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage durch die Coronakrise für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Die Regelung greift für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September. Das Unternehmen will der Mitteilung zufolge über die gesamte Phase verschieden hohe Anteile von Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen einführen.

Tui ist – wie viele andere Reiseveranstalter, Fluggesellschaften oder Betriebe aus dem Gastgewerbe – aufgrund der globalen Verbreitung des neuen Coronavirus erheblich in Bedrängnis geraten. Das Liquiditätspolster des weltgrößten Tourismuskonzerns betrug zuletzt 1,4 Milliarden Euro.