Arbeitslosigkeit explodiert auf den Balearen

Die Arbeitslosigkeit auf den Balearen ist wegen der Coronakrise explodiert. 62.769 Personen waren nach Angaben der Landes-Regierung arbeitslos gemeldet gemeldet, 8008 mehr als als im im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Quote beträgt 14,6 Prozent.

Verglichen mit Februar, dem letzten Vor-Corona-Monat, stieg die Arbeitslosigkeit um 5204 Menschen, also um 9,04 Prozent. Vor allem die Tourismusbranche trägt zu der starken Erhöhung bei.

Was die Ausländer angeht, so waren im März 15.268 auf den Balearen arbeitslos gemeldet, 25,9 Prozent mehr als im März 2019. Verglichen mit Februar stieg die Ausländerarbeitslosigkeit um 13 Prozent. (it)