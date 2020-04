Carrefour gibt Mitarbeitern Extrageld wegen Corona

Der auf Mallorca mit mehreren Kaufhäusern vertretene Konzern Carrefour beteiligt seine Mitarbeiter am coronabedingten Erfolg in den vergangenen Wochen.

200 Euro netto extra und die Verdoppelung des Mitarbeiterrabatts von 8 auf 16 Prozent werde man gewähren, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Angestellten nicht nur bei Carrefour, sondern auch in Supermärkten anderer Ketten sind möglicherweise infizierten Kunden besonders intensiv ausgesetzt. Deswegen wurden dort in den vergangenen Wochen an den Kassen Plexiglaswände eingebaut, die Mitarbeiter müssen zudem Masken und Schutzhandschuhe tragen. (it)