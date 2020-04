Balearen-Flugverkehr um 99 Prozent eingebrochen

Der Flugverkehr über den Balearen ist wegen der Coronakrise fast völlig zum Erliegen gekommen. Er sei seit der Ausrufung des Alarmzustandes um 99 Prozent nach unten gegangen, teilte das balearische Tranportministerium am Montag mit.

Waren am Referenztag 31. März 2019 im Son-Sant-Joan-Airport noch 76.313 Passagiere gezählt worden, so waren es am gleichen Tag ein Jahr später ganze 514.

Auf Mallorca sind sämtliche Hotels momentan geschlossen, die Touristen wurden innerhalb von wenigen Tagen in ihre Heimatländer ausgeflogen. (it)