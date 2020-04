Ryanair & Co. annullieren immer Mehr Flüge im Mai

Die Coronakrise wird den Flugverkehr innerhalb von Europa länger behindern als gedacht. Mallorca-Flieger wie Laudamotion oder Ryanair haben nach Informationen von Airline-News-Portalen am Dienstag damit begonnen, Flüge auch im Mai zu annullieren. Fluggästen werden Umbuchungen, Gutscheine oder Rückzahlungen angeboten.

Ursprünglich sollten Notflugpläne und Groundings nur bis Ende April dauern, doch die krtische Lage in zahlreichen Staaten lässt dies noch nicht zu.

Was Mallorca anbelangt, so können derzeit ohnehin nur Spanier und Residenten die Insel erreichen. Touristen werden bis auf Weiteres nicht hereingelassen. (it)