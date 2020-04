Deutsches Callcenter auf Mallorca baut 200 weitere Arbeitsplätze auf

PR-Bericht

Der Höhepunkt der Coronakrise ist noch nicht erreicht – ein Wendepunkt ist noch nicht in Sicht. Viele Arbeitnehmer, besonders aus dem Tourismus und der Gastronomie, sehen keine Chance mehr, in diesem Sommer auf Mallorca ihre Existenz zu sichern. Die Alternative – als Erntehelfer tätig zu werden – wird nicht ausreichen, um die schwierige Situation als Familie bestreiten zu können.

Neben vielen negativen gibt es auch positive Überraschungen. Das in Deutschland sehr erfolgreiche Callcenter gevekom baut aufgrund voller Auftragsbücher zusätzliche Kapazitäten auf Mallorca auf. „Insgesamt 200 neue Arbeitsplätze werden wir ab Mai auf Mallorca schaffen. Wir sind für namhafte Kunden aus dem Bereich e-Commerce im Kundenservice tätig. Uns zeichnet eine sehr hohe Mitarbeiterfreundlichkeit und sehr faire Bezahlung nach Tarif aus. Wir haben während der Krise keine Mitarbeiter in Kurzarbeit oder Zwangsurlaub entsenden müssen. Alle Mitarbeiter konnten sicher im Homeoffice tätig bleiben”, so Roman Molch, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen erwartet für die kommenden Monate weitere Großaufträge und wird diese an seinem Standort in Palma platzieren. Vorkenntnisse werden nicht zwingend benötigt, es werden ein sehr breites Spektrum an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür eingestellt und anschließend für die neue Tätigkeit vorbereitet.

„Ab sofort werden die Einstellungsgespräche telefonisch oder per Video geführt, damit wir im Mai starten können. Wir sind sehr gut auf die neue Situation vorbereitet und können einen Job mit viel Freude und Familienfreundlichkeit garantieren”, so Claus Peter Sonderkamp, der den Standort seit 2019 erfolgreich auf Mallorca aufgebaut hat.

Alle Interessenten können sich ab sofort auf gevekom.es bewerben und weitere Informationen erhalten. Jeder neue Mitarbeiter erhält zusätzlich einen Willkommensbonus in Höhe von 1.200 Euro.

Zusatzinformationen

Die gevekom GmbH gehört zu den Top10 der Callcenter Branche mit Hauptsitz in Deutschland. Mittlerweile ist es mit insgesamt 1.000 Mitarbeitern an 8 Standorten in drei Ländern tätig. Es wurde bereits mehrfach für seine familienfreundliche Unternehmenskultur von der Landeshauptstadt Dresden und der Zeitschrift freundin ausgezeichnet. Viele Unternehmen wie HSE24, myToys, Thalia, Home24, PYUR, smava oder Cyberport vertrauen dem Unternehmen seit vielen Jahren ihren Kundenservice an. Die gevekom ist seit 2016 stetig auf Wachstumskurs, was es insbesondere seiner hohen Mitarbeiterorientierung verdankt.