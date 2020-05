Das sind die Regeln für Geschäfte ab 4. Mai auf Mallorca

Regierungspräsident Pedro Sanchez kündigte am Samstag an, dass er im Abgeordnetenkongress eine erneute Verlängerung des Alarmzustands für die Pandemie des COVID-19 beantragen wird, und wies auf neue konkrete Maßnahmen hin, die am kommenden Montag als Folge der Phase 0 der Deeskalation in Gang gesetzt werden sollen.

Die von der Exekutive beschlossenen neuen Maßnahmen sind folgende:

- Ab diesem Montag dürfen Einzelhandelsgeschäfte mit einer Fläche von höchstens 400 Quadratmetern wieder öffnen, müssen dies jedoch nach Vereinbarung tun und eine individuelle Betreuung der Kunden gewährleisten. Darüber hinaus wird es bevorzugte Dienstzeitnischen für über 65-Jährige geben, die mit den Gehzeitnischen zusammenfallen werden. Es wird notwendig sein, die Einrichtung zweimal täglich zu reinigen, einmal am Ende des Tages. Die Uniformen müssen täglich gewaschen werden, und die Toiletten werden nicht benutzt.

- Die Regierung hat die maximale Belegung der Terrassen von Restaurants und Einrichtungen des Hotel- und Gaststättengewerbes von 30% auf 50% erhöht, sobald Phase 1 des Abstiegs aktiviert ist.

-Masken sind ab kommenden Montag in den öffentlichen Verkehrsmitteln obligatorisch. Um die Erfüllung dieser Anforderung zu erleichtern, wird die Regierung insgesamt 6 Millionen Masken an den wichtigsten Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung stellen, weitere 7 Millionen an den spanischen Verband der Gemeinden und Provinzen (FEMP) zur Verteilung und weitere anderthalb Millionen an Organisationen wie Cáritas, das Rote Kreuz oder das spanische Komitee der Vertreter von Menschen mit Behinderungen (CEMI), um deren Verteilung an verschiedene Gruppen sicherzustellen.

-Restaurants und Cafeterien werden sich öffnen können, so dass die Bürger ihre Bestellungen vor Ort abholen können. Diese werden mittels Telefonanruf und Internet durchgeführt, und es wird ein bevorzugtes Verteilungssystem für ältere Menschen oder Menschen mit Abhängigkeiten eingerichtet.

■ Phase 0 des Abstiegs: Wann wird sie angewendet und was kann getan werden?

-Läden und Serviceeinrichtungen, die ab Montag öffnen können, darunter Buchhandlungen, Eisenwarengeschäfte, Friseure, Bekleidungs- oder Schuhreparaturwerkstätten, können nach Vereinbarung und nur für einen Kunden pro Arbeitnehmer geöffnet werden. Für Personen über 65 Jahre werden Vorzugsöffnungszeiten festgelegt, die mit der Gehzeit zusammenfallen, von 10 bis 12 Uhr und von 19 bis 20 Uhr.

-Archiv wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein, die die Bürgerinnen und Bürger besuchen können, unabhängig davon, ob die Dokumentation möglicherweise auch über das Internet benötigt wird.

-Ab Montag werden auch Trainings für Profisportlerinnen und Profisportler zugelassen, die individuell und ohne zeitliche Begrenzung innerhalb der Provinz durchgeführt werden. Paralympische Athleten können begleitet werden.

-Mobilität der Bürger wird in besonderer Weise auf vier Inseln - Formentera, Hierro, La Graciosa und La Gomera - erhöht, die am kommenden Montag direkt mit dem Abstieg in Phase 1 beginnen. An diesen Orten werden, wie in den Bestimmungen für diese Phase festgelegt, soziale Kontakte in kleinen Gruppen erlaubt sein, sowie Reisen von Personen, die zusammen in einem Privatfahrzeug leben (mit der Möglichkeit, alle Sitze des Fahrzeugs zu belegen), und die Öffnung von Terrassen und kulturellen Einrichtungen mit den erwarteten Kapazitätsbeschränkungen