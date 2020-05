Baleària garantiert Passagieren coronafreie Schiffe

Die auch von Mallorca aus verkehrende Fährgesellschaft Baleària will ihren Passagieren garantieren, dass ihre Schiffe coronafrei sind. Ziel sei, bis Anfang Juni das Siegel "Global Safe Site Covid-19" vom internationalen Überwachungsgremium "Bureau Veritas" zu erhalten, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Das Unternehmen sorgt dann dafür, dass Spezialkräfte die Gefährte desinfizieren und mittels Oberflächentests nach Coronaviren absuchen.

Man gehe mit den Maßnahmen sogar über das, was die Weltgesundheitsorganisation fordert, heraus, so Baleària weiter.

Schiffe der Fährgesellschaft fahren von Mallorca nach Ibiza, Menorca, Valencia, Denia und Barcelona. (it)