Flugzeugluft macht laut Airbus Ansteckungen unmöglich

Angesichts der Coronakrise hat der Flugzeughersteller Airbus darauf hingewisen, dass Ansteckungen durch die Luft in der Kabine quasi unmöglich sind. Jeder Passagier etwa eines A-320 atme neue Luft 20-mal pro Stunde, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. Mit Hilfe eines Filtersystems würden 99,99 Prozent der Bakterien und Viren abgesaugt.

Bei der Kabinenluft handelt es sich laut Airbus um eine Mischung aus Luft von draußen und drinnen, die alle drei Minuten völlig ausgetauscht werde. Flugzeugluft sei daher erheblich sauberer als die Luft etwa in Einkaufszentren, Supermärkten oder Restaurants.

Über die Qualität von Flugzeugluft und die Ansteckungsgefahr dort war wegen der Viruskrise in den vergangenen Wochen diskutiert worden. Geplant ist,dass die Passagiere in den Jets künftig Masken tragen. (it)