Lufthansa fliegt ab Juni wieder nach Mallorca

Die deutsche Airline Lufthansa fährt ihren Flugbetrieb ab Juni wieder hoch. Mit 160 Maschinen sollen 106 Ziele in Europa angeflogen werden, darunter auch Tourismusdestinationen wie Mallorca, Kreta und Sylt.

Genauere Angaben zum Flugplan sollen in der kommenden Woche erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Die Entscheidung zur Ausweisung des Flugbetriebs sei aufgrund der wachsenden Kundennachfrage sowie der Corona-Lockerungen in Deutschland und weniger restriktiven Einreisebestimmungen in anderen Ländern getroffen worden.

"Es gibt einen großen Wunsch, wieder zu reisen. Hotels und Restaurants öffnen schrittweise wieder und in einigen Ländern ist es wieder erlaubt, Freunde und Familie zu besuchen", erklärte Harry Hohmeister vom Lufthansa-Vorstand. Während der Flüge gelte Maskenpflicht, der Bordservice werde vorerst eingeschränkt, hieß es weiter.

Auch Lufthansa-Tochter Eurowings schickt von Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und München wieder Urlauberjets in die Mittelmeerregion, meldet das Luftfahrtportal airliners.de. Mallorca wird von allen fünf Flughäfen angeflogen.