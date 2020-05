Erste drei Hotels machen auf Mallorca wieder auf

Die ersten drei Hotels auf Mallorca haben am Montag ihre Pforten geöffnet. Das bekannteste ist das Abelux in Palma, eine eher einfache Zwei-Sterne-Herberge für meist spanische Geschäftsreisende in großstädtischer Atmosphäre, die von Tapasbars umgeben ist.

Dieses Hotel hatte bis zum Alarmzustand nach den Angaben der Leitung seit 1963 nie geschlossen gehabt. 15 Prozent der Zimmer seien jetzt wieder buchbar.

Die zwei weiteren wieder geöffneten befinden sich im Dorf Pollença im Norden von Mallorca und sind Boutique-Hotels. Das Hotel Juma liegt an der Plaça Major, wo das Frühstück serviert werden kann. Hinzu kommt das Hotel Sant Jordi, das sechs seiner 14 Zimmer wieder zugänglich gemacht hat.

Ferner teilte der Verband der Ferienvermieter der Insel mit, dass die 1300 unter ihrer Ägide stehenden Immobilien ab sofort wieder für Gäste geöffnet sind. Man reinige die Wohnungen und Häuser so gründlich wie das in Krankenhäusern gemacht werde, sagte Jordi Cerdó, Chef des Verbandes. (it)