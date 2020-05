So geht es in den wieder offenen Einkaufszentren auf Mallorca zu

Mit neuartigen Sicherheitsvorkehrungen haben am Montag die Einkaufszentren auf Mallorca nach mehr als zwei Monaten wieder aufgemacht. Es dürfen angesichts der Corona-Gefahr nur 30 Prozent der üblichen Kunden hineingelassen werden, bei einzelnen Läden in einem Komplex handelt es sich um 40 Prozent.

In den Zentren Fan und Fashion Outlet sind die Bänke weiterhin versiegelt, auch Spielgelände für Kinder sind noch nicht zugänglich. Wer etwa zum erstgenannten Einkaufszentrum will, kann im Internet erfahren, ob viele oder wenige Leute unterwegs sind.

Überall, auch in den Einkaufszentren Corte Inglés in Palma, wurden Klebebänder verlegt, wo auf Mindestabstände hingewiesen wird. Auch Flaschen mit Desinfektionsgel wurden platziert, erheblich mehr Wachpersonal als sonst üblich ist im Einsatz. In nebeneinander liegende Umkleidekabinen darf niemand.

Was das Einkaufszentrum Porto Pi angeht, so öffneten die Bars und Restaurants bewusst später als der Einkaufsbereich. Dadurch sollte verhindert werden, dass Menschenmengen entstehen. (it)