Ryanair zelebriert Spanien-Start mit Schleuderpreis-Aktion

Mit einem Sonderangebot will der Billigflieger Ryanair seine Flugzeuge auch nach Mallorca zum Spanien-Start am 1. Juli füllen. Bis zum 28. Mai werden Flüge ab 29.99 Euro auf der Website des Unternehmens angeboten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Geflogen werden darf im Juli und im August.

Ryanair will ab Juli 40 Prozent seines von früher bekannten Flugangebotes wieder auf die Beine stellen.

Ab dem 1. Juli gilt auch nicht mehr die Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland in Spanien. Damit wird die Reisefreiheit innerhalb des Schengenraums nach der Coronakrise wiederhergestellt. (it)