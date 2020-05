So stocken Spaniens Airlines wieder ihre Verbindungen auf

Nach zwei Monaten der Quasi-Untätigkeit bereiten sich die spanischen Fluglinien auf eine deutliche Aufstockung der Verbindungen ab der zweiten Juni-Hälfte vor. Air Europa etwa will nach eigenen Angaben am 22. Juni wieder loslegen, ab Mitte Juli sollen wieder internationale Flüge starten.

Vueling nimmt seine Flug-Tätigkeit Zug um Zug ab Anfang Juli wieder auf. Dann werden 180 Routen in Spanien und Europa wieder betrieben. Das entspricht 2000 Flügen wöchentlich.

Die Regional-Linie Air Nostrum legt erneut am 1. Juli los. Sie verbindet unter anderem Mallorca mit mehreren Städten auf dem spanischen Festland. Unter anderem kommt man mit der Linie nach Pamplona und Valencia.

Spaniens größter Carrier Iberia fängt ebenfalls am 1. Juli wieder an. zunächst werden 40 Ziele im inland und in Europa angeflogen, im August werden es dann 53 sein. Die Billigsparte Iberia Express wird die Verbindungen zwischen den Balearen und den Kanaren und dem Festland deutlich aufstocken.(it)