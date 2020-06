Im Juli werden 50 Stadthotels in Palma öffnen

In Palma de Mallorca werden im Juli 50 Prozent der Stadthotels Gäste empfangen. Das liege daran, dass sich die Lage angesichts der abklingenden Coronakrise schneller als gedacht aufhelle, sagte der Vorsitzende des zuständigen Verbandes, Javier Vich. Ende jenes Monats würden dann womöglich 35 Häuser geöffnet haben.

Da die Nachfrage für die Monate August und September deutlich anziehe, sei man ausgesprochen optimistisch, fügte der Verbandsfunktionär hinzu. Noch vor einem Monat habe man sich das noch nicht träumen lassen können. Die Leiter vieler Hotels dächten jetzt an Rabattaktionen, um den Markt weiter zu beleben. Interessierte könnten mit Preisnachlässen von 20 bis 30 Prozent rechnen.

Was den Juni angehe, so sei die Gästesituation noch nie so schlecht gewesen, fügte Javier Vich hinzu. (it)