Ryanair-Chef O'Leary kündigt harten Preiskampf an

Der Chef der auch Mallorca anfliegenden Airline Michael O'Leary hat einen Preiskampf nach der Coronakrise angekündigt. Man müsse die Flugzeuge vollbekommen, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Das gehe nur über sinkende Preise.

Staatshilfen für Lufthansa und British Airways würden den Wettbewerb verzerren, fügte der Manager in dem Interview hinzu. "Wenn Lufthansa Geld benötigt, soll sie es sich doch von den Anteilseignern besorgen oder die Kosten drücken."

Er zolle Lufthansa-Chef Carsten Spohr dennoch Respekt: "Er geht lieber direkt zu Mama Merkel und bittet um mehr Taschengeld. Und die hat ihrem Lieblingssohn gleich neun Milliarden Euro gegeben, mehr als er eigentlich braucht."

Ryanair nimmt am 1. Juli seine Flüge wieder auf. Von Mallorca aus geht es dann wie in den vergangenen Jahren auch in diverse deutsche Städte. (it)