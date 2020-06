Iberia startet Rabattaktion für Flüge von Mallorca auch nach Deutschland

Iberia bietet bis zum 8. Juli Flüge auch in deutsche, österreichische und schweizer Städte zu besonders günstigen Preisen an. Nach Hamburg, Genf, Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, Wien und Zürich kommt man auch ab Mallorca laut einer Pressemitteilung für Preise ab 39 Euro pro Strecke.

Auf innerspanischen Routen werden im Rahmen dieses Sonderangebots Flüge schon für 19 Euro verkauft, und zwar nach Alicante, Sevilla und Valencia. Ab 25 Euro geht's unter anderem nach Málaga, Jerez, Granada, Vigo oder Bilbao. Umbuchungen können gratis gemacht werden.

Wer mit dieser Fluglinie von Mallorca nach Deutschland fliegen will, muss aber in Madrid oder Barcelona umsteigen, so dass viel mehr Zeit als bei Direktflügen eingeplant werden muss. (it)