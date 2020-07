Mallorca-Flieger Easyjet lässt seine Flotte deutlich schrumpfen

Die Airline Easyjet, die vor Corona auch Mallorca mit Berlin verband, nimmt kräftige Einschnitte an der Basis in der deutschen Hauptstadt vor. Laut übereinstimmenden Medienberichten verkleinert der Carrier an den Flughäfen Tegel und Schönefeld seine Flotte drastisch.

So berichtet unter anderem der Rundfunk Berlin-Brandenburg unter Berufung auf interne Unterlagen, dass Easyjet sich entschieden habe, die Zahl der in der Kapitale stationierten Flugzeuge von 34 auf 18 zu reduzieren. Sämtliche Verbindungen zwischen deutschen Städten werden den Berichten zufolge eingestellt.

Dadurch werden weniger Mitarbeiter benötigt. Mehr als 700 verlieren ihren Job. Stephan Erler, für den deutschen Markt zuständiger Easyjet-Manager, spricht von nach wie vor bestehenden Herausforderungen, „die es bisher unmöglich gemacht haben, in Berlin profitabel zu sein“.

Im Augenblick fliegt Easyjet Mallorca von Deutschland aus noch nicht wieder an. Das soll sich aber beizeiten wieder ändern, wie bereits vor einiger Zeit gemeldet worden war. (it)