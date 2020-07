Ryanair kommt Kunden bei Storno-Erstattungen entgegen

All jene, die in einem gewissen Zeitraum ihren Flug bei Ryanair storniert haben, können jetzt aufatmen. Bis Ende Juli will Ryanair einen Großteil der coronabedingten Flugstornos zwischen März und Juni zurückerstatten, wie mitgeteilt wurde.

Laut EU-Recht sind die Airlines dazu verpflichtet, den Preis für das Ticket binnen einer Woche zu überweisen. Einige Fluggesellschaften hielten sich allerdings nicht daran.

Um einen schnelleren Ablauf dieses Vorgangs zu gewährleisten, schulte Ryanair nach eigenen Angaben eigens dafür Mitarbeiter.

Seit dem 1. Juli fliegt Ryanair wieder auch von mehreren deutschen Städten nach Mallorca. (it)